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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьника в Сокуре

Новосибирские следователи начали проверку

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Подростки сняли нападение на видео

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Новосибирской области. Инцидент произошел в конце апреля в селе Сокур.

Накануне, 5 мая, НГС рассказывал подробности нападения. Подростки сняли на видео, как один мальчик бьет другого руками и ногами. Запись распространили в социальных сетях.

Как сообщили в СК России, Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

— Председатель СК России поручил и .о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В. Б. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, — сообщили на сайте СК России.

В конце апреля НГС писал о том, что в Новосибирске полицейский напал на школьницу. Следователи возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

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