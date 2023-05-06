Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьника в Сокуре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Новосибирской области. Инцидент произошел в конце апреля в селе Сокур.
Накануне, 5 мая, НГС рассказывал подробности нападения. Подростки сняли на видео, как один мальчик бьет другого руками и ногами. Запись распространили в социальных сетях.
Как сообщили в СК России, Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).
— Председатель СК России поручил
В конце апреля НГС писал о том, что в Новосибирске полицейский напал на школьницу. Следователи возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.