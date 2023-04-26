Новосибирский полицейский напал на школьницу — на него возбудили уголовное дело

В Новосибирске силовики задержали полицейского, который напал на школьницу в Центральном районе. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, инцидент произошел 26 марта на улице Гоголя, подозреваемый угрожал убить девушку.
— Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение, — пояснили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством». По данному факту проводится служебная проверка, по ее результатам сотрудника уволят органов внутренних дел.
Ранее бывший полицейский избил соседку. Женщина больше 60 раз обращалась в полицию с жалобами на выходки мужчины.