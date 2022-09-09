«Домогался ребенка, меня избил на улице». Экс-силовик устроил ад соседке, несмотря на 60 ее заявлений в полицию

— Гульнара Валеева обвиняла вас в домогательствах по отношению к ее дочери и постоянных нападках. Хотим узнать вашу версию произошедшего.



— То, что она писала, — это полный бред больной женщины.



— И про угрозы убийством, всякие выходки типа обрезания проводов и прочего. Такого не было?



— Она психически нездоровая, мне так кажется. Ей каждый день с кем-то нужно было ссориться, ругаться, выяснять отношения и прочее. Она три года искала мужа своего, который сбежал от нее. Как сына ее посадили, она сама не своя стала — все вокруг ее раздражали.



— То есть ничего из того, в чем она вас обвиняла, не было?



— Конечно, нет.



Мы направили официальный запрос в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области о том, почему дело не было возбуждено. В ответе силовики сообщили, что информация не может быть предоставлена, и сослались на статью Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.



«Орала как могла»