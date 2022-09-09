«Домогался ребенка, меня избил на улице». Экс-силовик устроил ад соседке, несмотря на 60 ее заявлений в полицию
Женщина не раз жаловалась на него в полицию
Тихий двор в Тюмени. Небольшой сквер, школа, множество детей. Обычный спальный район, жителей которого обескуражило зверское избиение женщины. Прямо возле подъезда ее дома на Гульнару Валееву напал ее сосед. По словам женщины, он терроризировал ее семь лет, с самого переезда в новую квартиру. Гульнара больше 60 (!) раз обращалась в полицию с жалобами на выходки соседа, однажды дело дошло и до Следственного комитета. Он якобы домогался ее
Бытовой терроризм
В новую квартиру Гульнара вместе с дочкой переехали в 2015 году. Выбрали тихий район, где поблизости есть школа и различные секции для ребенка. Бывшая хозяйка квартиры заверила, что соседи в подъезде все приличные и в целом жизнь в районе размеренная и тихая.
Но спустя некоторое время Гульнаре с дочкой пришлось забыть о спокойной жизни. Началось всё с банального шума у соседей сверху: посиделки допоздна, крики, громкая музыка.
— Сначала я пыталась поговорить, пойти на компромисс, говорила: «Уважаемые соседи, не могли бы вы вести себя потише?» Но ничего не помогало. Участковый устал вызывать соседа сверху. В отделе полиции он постоянно всё переворачивал, и там начали говорить, что между нами межличностный конфликт. Я просто хотела, чтобы мой ребенок высыпался, — вспоминает Гульнара.
Но уговоры не действовали. Дело не раз доходило до полиции и даже до ПДН — женщина слышала, как сосед кричал на своих детей и якобы даже применял силу.
«Сейчас я изнасилую тебя, а потом — твою мать»
Именно из-за частого обращения в органы, по мнению героини, сосед ее возненавидел и начал мстить. Порой странными способами. По словам женщины, сосед не раз обрезал провод от интернета, измазывал входную дверь испражнениями, затапливал квартиру и даже несколько раз вламывался. Но в
— Это были новогодние каникулы, 2 января, — вспоминает Гульнара. — Дочка возвращалась домой где-то в пятом часу вечера и встретила соседа. Он прижал ее к стене и сказал: «Сейчас я изнасилую тебя, а потом — твою мать». У нее был голубой пуховик ниже колена, он полез к ней под пуховик. А она у меня очень тихая, говорит: «Я пыталась кричать». Не знаю, как ей удалось вырваться, но она забежала в квартиру и быстрее закрылась.
После произошедшего Гульнара через знакомых обратилась к бывшему полицейскому с просьбой дать совет. Женщина рассказала о бесконечных выходках соседа, как он вламывался в квартиру, годами терроризировал семью и домогался ее дочери.
— Я подсказал: давайте напишем заявление в Следственный комитет. Заявление зарегистрировали, начали проверку, неоднократно вызывали на допросы и Гульнару с ребенком, и самого Ширшова. В итоге ему просто поверили на слово, хотя ребенок рассказывал, как всё произошло. Мер никаких принято не было, а обвинения серьезные. Семь лет человек глумится над семьей, зная, что заступиться некому. Человек угрожал Гульнаре убийством, а это уже есть состав преступления. Есть участковый Стрелец, он в курсе всей этой ситуации и мер никаких не принимал. Руководство отдела полиции
За дело взялись следователи, маму с дочкой много раз опрашивали.
— Ему верят, а ребенку — нет, потому что мама якобы имеет влияние на ребенка и вообще мы всё не так поняли. С первого класса и по сей день каждый раз при встрече он всегда на нее кричит матом, угрожает: «Я тебя так изнасилую, твою мать. Ты сука, проститутка», — рассказала Валеева.
Что говорит Ширшов?
В Следственный комитет вызывали и самого Алексея Ширшова. По его мнению, все обвинения Валеевой — выдуманные. Приводим переписку с тюменцем.
— Гульнара Валеева обвиняла вас в домогательствах по отношению к ее дочери и постоянных нападках. Хотим узнать вашу версию произошедшего.
— То, что она писала, — это полный бред больной женщины.
— И про угрозы убийством, всякие выходки типа обрезания проводов и прочего. Такого не было?
— Она психически нездоровая, мне так кажется. Ей каждый день с кем-то нужно было ссориться, ругаться, выяснять отношения и прочее. Она три года искала мужа своего, который сбежал от нее. Как сына ее посадили, она сама не своя стала — все вокруг ее раздражали.
— То есть ничего из того, в чем она вас обвиняла, не было?
— Конечно, нет.
Мы направили официальный запрос в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области о том, почему дело не было возбуждено. В ответе силовики сообщили, что информация не может быть предоставлена, и сослались на статью Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.
«Орала как могла»
Из-за бесконечной войны с соседом женщине приходилось ночевать у сестры или своих знакомых. Но утром
— Ширшов садится на лавку и ждет прибытия сотрудников полиции. Почему он ждет сотрудников? Потому что они — его лучшие друзья, которые на протяжении всего времени давали возможность уйти от уголовной ответственности, — уверен Андрей Гарас, знакомый женщины, к которому она не раз обращалась за помощью. — Я считаю, что сотрудники отдела полиции
Еще до того как полицейские поднялись в квартиру к женщине, ее сосед, дождавшись их на лавочке, уже дал объяснения. Вечером в страхе Гульнара вместе с дочкой уехали к знакомым. Домой вернулись только утром, чтобы собраться на работу.
— Я увидела из такси, что он ждал меня. Поэтому попросила водителя проводить нас с дочерью до подъезда. После я собралась в ГОМ. Не посмотрев в окно, вышла на улицу. Он меня увидел, взял ведро и с ног до головы окатил водой, тут же еще раз. Я была просто в шоковом состоянии. И вот этим вторым ведром железным он начал наносить удары, что я просто не могла очнуться. Я понимаю, что он меня просто убивает, начинаю так сильно кричать, так орала, как могла, но никто не приходил, — рассказывает Гульнара.
Знакомый семьи, бывший полицейский, уверен: это не просто импульсивное нападение, а спланированный поступок.
— Он специально поджидал ее с ведрами ледяной воды. Два ведра. Одно пластмассовое, другое металлическое. Чтобы наносить удары, он выбирает последнее. А когда ей удается его остановить, он просто валит ее на землю и бьет ногами. Это настоящее покушение на убийство! И кто ее спасает? Простой прохожий, просто гражданин, а не полиция. Полиция же не сделала ничего. После ее заявлений, где она рассказывала о том, как он угрожал ее дочери, можно было давно возбудить дело по
Нам удалось связаться с Алексеем Ширшовым. Он говорит, что просто защищался. Вот с чего, по его словам, начался конфликт
— Ей не нравилось, что мои дети прыгают, бегают, она вызывала постоянно полицию, ПДН, соцзащиту. У нас четверо детей, и ей не нравилось, что мы живем... Что дети бегают, ее будят. Потом она начала приставать к моим детям, обзывать, догонять, зажимать жену в подъезде, угрожала неоднократно и жене, и мне. Говорила: «Прикончу тебя». В то злополучное утро она напала на меня с сумкой. Я собирался на работу ехать, в такси же работаю. В салоне протирал коврики. Увидела меня и, как обычно, агрессию проявила, она всегда так делает. Я сначала ее водой облил, чтобы она успокоилась. Она не успокаивалась. Так машинально вышло, я сам как бы виноват, что уж сделать... — признается Алексей.
В результате нападения женщина получила сотрясение мозга, гематомы, несколько швов на голове и выбитый зуб. И только тогда полицейские возбудили уголовное дело.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по
Как стало известно редакции, после окончательного решения судмедэкспертов в деле может появиться еще одна статья —
Только вот интересно, сколько еще нужно написать заявлений в полицию, чтобы остановить зверства соседа? Вообще существуют в нашем обществе такие механизмы?
—- Увы, существующие механизмы профилактики и предотвращения преступлений не реализуются в должной мере. Фактически правоохранительные органы решают задачу привлечения к ответственности за уже совершенное деяние. Но, как мы видим, даже привлечение к ответственности не меняет отношения агрессора к совершенным действиям и не останавливает его. Не хватает одного элемента — обязательная работа агрессора со специалистом, способным показать механику его реакций и последствий. Как правило, агрессия — спусковой механизм, сформированный глубокой психологической травмой, — запускается неосознанно. Именно поэтому важна последовательная психологическая работа, восстанавливающая работу психики до адаптивных, социально адекватных реакций. Именно поэтому важно на законодательном уровне обязывать людей, совершивших насилие (в любом формате проявления агрессии), проходить курс терапии с психологом, — говорит Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор авторского центра «Мир семьи».
Ну а женщинам, которые становятся жертвами насилия, не ждать, когда их изобьют или, как нередко бывает в нашей стране, убьют, а принимать срочные меры. Лучше всего в этой ситуации — просто сменить место жительства, чтобы не встречаться с этим человеком.
Бытовое насилие — серьезная проблема, от которой ежегодно страдают тысячи женщин по всей стране. В феврале в Тюмени прямо на улице избили
Накануне в Тюмени произошла другая трагедия. Родители нашли в съемной квартире труп своей дочери, которая умерла при загадочных обстоятельствах.