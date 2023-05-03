Украинские беспилотники ночью атаковали Кремль

Пресс-служба президента РФ сообщила о том, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника.
— Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. БПЛА были выведены из строя, президент в результате попытки теракта не пострадал, график его работы изменений не претерпел, — сообщили в пресс-службе.
Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет.
В Кремле назвали действия киевского режима «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России», добавив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
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