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Спецоперация на Украине

Украинские беспилотники ночью атаковали Кремль

Об этом сообщили в пресс-службе президента

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Беспилотники были выведены из строя

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Пресс-служба президента РФ сообщила о том, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника.

— Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. БПЛА были выведены из строя, президент в результате попытки теракта не пострадал, график его работы изменений не претерпел, — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет.

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Видео: Соседи. Якиманка-Замоскворечье / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Соседи. Якиманка-Замоскворечье / T.me

В Кремле назвали действия киевского режима «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России», добавив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

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