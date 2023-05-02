Ограбил человека в подъезде: в Новосибирске полиция разыскивает 20-летнего мужчину

В Новосибирске полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. По предварительным данным, мужчина мог ограбить человека в подъезде дома в Октябрьском районе города.
Как сообщили в полиции, грабеж произошло 19 апреля на лестничной клетке в доме на улице Гурьевской. Подозреваемому от 20 до 25 лет, среднее телосложение, темные волосы, борода, рост 165–170 см. В день преступления был одет в серый свитер и синие джинсы.
Сейчас возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Если вам что-либо известно о подозреваемом, изображенном на фотороботе и видео, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам:
Недавно полиция сообщила о розыске