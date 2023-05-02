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Ограбил человека в подъезде: в Новосибирске полиция разыскивает 20-летнего мужчину

В ведомстве показали фоторобот подозреваемого и видео с камер

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Мужчине на вид от 20 до 25 лет

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В Новосибирске полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. По предварительным данным, мужчина мог ограбить человека в подъезде дома в Октябрьском районе города.

Как сообщили в полиции, грабеж произошло 19 апреля на лестничной клетке в доме на улице Гурьевской. Подозреваемому от 20 до 25 лет, среднее телосложение, темные волосы, борода, рост 165–170 см. В день преступления был одет в серый свитер и синие джинсы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирску

Сейчас возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Если вам что-либо известно о подозреваемом, изображенном на фотороботе и видео, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 232-17-70, 266-02-02, 232-17-51, 8 923 158-24-58. Конфиденциальность гарантируется.

Недавно полиция сообщила о розыске 39-летнего Сотволдиева Озодбека Туйчибека Угли, он скрылся от органов дознания.

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