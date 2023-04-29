Четыре экипажа ДПС поймали неадекватного водителя на «Тойоте» — в прошлом году в этом же дворе он разбил чужую машину

Четыре экипажа ДПС поймали во дворе на улице Потылицина, 7/3 водителя «Тойоты-Авенсиса» в странном состоянии. Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, около 06:00.
— В шесть утра снимал. Не самый хороший человек на омских номерах ездил в неадекватном состоянии. Но перегара не было, так что можно сделать другие выводы, что там у него было. Отказался проходить освидетельствование, — объяснил корреспонденту НГС читатель НГС Артем.
В прошлом году эта же «Тойота-Авенсис», по словам очевидца, уже попадала в ДТП в этом дворе.
— Как я понял, они его сегодня из центра гнали. Этот чудак не первый раз вот так. Год назад он так же удирал от полиции, врезался в соседскую машину здесь же. Раньше сквозной проезд был, а когда соседу машину разбили, то туда бетонный блок поставили, вот он и не проехал, — отметил Артем.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.
В полиции сегодня сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой».