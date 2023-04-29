Четыре экипажа ДПС поймали неадекватного водителя на «Тойоте» — в прошлом году в этом же дворе он разбил чужую машину

В прошлом году эта же «Тойота-Авенсис», по словам очевидца, уже попадала в ДТП в этом дворе.



— Как я понял, они его сегодня из центра гнали. Этот чудак не первый раз вот так. Год назад он так же удирал от полиции, врезался в соседскую машину здесь же. Раньше сквозной проезд был, а когда соседу машину разбили, то туда бетонный блок поставили, вот он и не проехал, — отметил Артем.