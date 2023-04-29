«Годовалого ребенка экстренно госпитализировали»: три человека погибли и четверо пострадали в ночном ДТП на встречке

В ночном ДТП между «Шкодой» и ВАЗ-2112 погибли три человека и пострадали еще четыре. Авария произошла на
Машины столкнулись около 22:20 вчера,
— По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Шкода», который направлялся со стороны Новосибирска в сторону Омска, с двигавшимся со стороны Барабинска во встречном направлении ВАЗ-2112, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Среди пострадавших — годовалый ребенок, — добавили в ведомстве. — Пострадавшие экстренно направлены в лечебное учреждение.
Личности участников ДТП устанавливаются.
Накануне в Новосибирске на улице Волочаевской фура раздавила женщину.