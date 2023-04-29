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«Годовалого ребенка экстренно госпитализировали»: три человека погибли и четверо пострадали в ночном ДТП на встречке

Авария произошла на автодороге «Иртыш»

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Машины столкнулись около 22:20

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В ночном ДТП между «Шкодой» и ВАЗ-2112 погибли три человека и пострадали еще четыре. Авария произошла на 1307-м км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области.

Машины столкнулись около 22:20 вчера, 28 апреля.

— По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Шкода», который направлялся со стороны Новосибирска в сторону Омска, с двигавшимся со стороны Барабинска во встречном направлении ВАЗ-2112, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Среди пострадавших — годовалый ребенок, — добавили в ведомстве. — Пострадавшие экстренно направлены в лечебное учреждение.

Личности участников ДТП устанавливаются.

Накануне в Новосибирске на улице Волочаевской фура раздавила женщину.

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