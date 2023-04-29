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21-летний водитель ВАЗа пошел на обгон и устроил смертельное ДТП — погиб он и все его пассажиры

Подробности ночной аварии на автодороге «Иртыш»

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Водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 21-летняя девушка и 20-летний парень — от полученных травм скончались на месте

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В полиции сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой» на 1307-м км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области.

Машины столкнулись около 22:20 вчера, 28 апреля.

— По уточненным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2112, совершая маневр обгона, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода», — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Иномаркой управлял 29-летний мужчина. В его салоне находились 25-летняя женщина, 26-летний мужчина и годовалый ребенок. Все они жители Новосибирска. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавших госпитализировали.

— Водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 21-летняя девушка и 20-летний парень — от полученных травм скончались на месте ДТП, — добавили в ведомстве. — Все они жители Барабинска.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку.

Накануне в Новосибирске на улице Волочаевской фура раздавила женщину.

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