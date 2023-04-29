21-летний водитель ВАЗа пошел на обгон и устроил смертельное ДТП — погиб он и все его пассажиры

В полиции сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой» на
Машины столкнулись около 22:20 вчера,
— По уточненным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2112, совершая маневр обгона, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода», — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Иномаркой управлял 29-летний мужчина. В его салоне находились
— Водитель ВАЗа, а также его пассажиры —
Сейчас полицейские проводят доследственную проверку.
Накануне в Новосибирске на улице Волочаевской фура раздавила женщину.