От удара протащило по дороге: в Калининском районе ночью Honda врезалась в ограждение и перевернулась

В Калининском районе Новосибирска сегодня,
Водитель Honda на огромной скорости пересек перекресток, не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара машину перевернуло и протащило по дороге.
— В автомобиле находился водитель с очень сильным перегаром. К нему на помощь последовала жительница дома на Краузе, 13, которая является сертифицированным спасателем, — рассказала подписчица «
На месте ДТП работали МЧС, скорая помощь и полиция. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответа не было.
В Октябрьском районе Новосибирска на этой неделе произошло массовое ДТП. Mercedes-Benz выкинуло на тротуар от удара.