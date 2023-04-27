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От удара протащило по дороге: в Калининском районе ночью Honda врезалась в ограждение и перевернулась

ДТП произошло на перекрестке

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ДТП произошло после полуночи

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В Калининском районе Новосибирска сегодня, 27 апреля, ночью, перевернулся автомобиль. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», авария случилась на улице Краузе в 00:23.

Водитель Honda на огромной скорости пересек перекресток, не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара машину перевернуло и протащило по дороге.

— В автомобиле находился водитель с очень сильным перегаром. К нему на помощь последовала жительница дома на Краузе, 13, которая является сертифицированным спасателем, — рассказала подписчица «АСТ-54».

На месте ДТП работали МЧС, скорая помощь и полиция. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответа не было.

В Октябрьском районе Новосибирска на этой неделе произошло массовое ДТП. Mercedes-Benz выкинуло на тротуар от удара.

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