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Новосибирец на автомобиле Range Rover сбил женщину-пристава — что ему грозит

Пострадавшая получила телесные повреждения

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Машина, на которой сибиряк наехал на пристава, принадлежит его жене

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Житель Новосибирска, чтобы помешать приставу, решил наехать на нее на автомобиле марки Range Rover. Дело дошло до суда.

53-летнего Александра Балдаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает сайт Заельцовского районного суда, у его жены был автомобиль Range Rover, на который суд наложил запрет на распоряжение и регистрацию.

— Балдаев обвиняется в том, что 13 января 2023 года в Заельцовском районе Новосибирска, управляя принадлежащим его супруге автомобилем «Рендж-Ровер», с целью воспрепятствования законной деятельности представителя власти, совершил наезд на судебного пристава-исполнителя, прибывшую для совершения исполнительных действий, причинив ей физическую боль и телесные повреждения, — говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Александра Балдаева обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Дело передали в суд.

Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Недавно судебные приставы из Октябрьского района пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570. Мужчина прятал машину во дворе.

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