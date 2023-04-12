Инцидент с попыткой поджечь женщину в Краснообске рассмотрели на КДН — что ждет нападавшего подростка

С подростком, который попытался поджечь женщину на улице в Краснообске, начали профилактическую работу.
Ранее полиция начала проверку инцидента после публикации в СМИ. Позже новосибирские следователи попросили передать материалы проверки им.
На днях прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Об этом сообщила НГС уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко:
— Происшествие, где подростки пытались поджечь женщину с помощью дезодоранта и зажигалки, рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области.
Сейчас продолжается проверка инцидента. Пока правовую оценку действиям подростков окончательно не дали.
— В отношении подростка, совершившего правонарушение, организована профилактическая работа в рамках действующего законодательства, — добавила Надежда Болтенко.
Она подчеркнула, что ситуация находится под ее личным контролем и как появится дополнительная информация — она будет обнародована.
Ранее выяснилось, что парень хорошо знаком местным школьникам: из-за буйного нрава он находится на домашнем обучении, а еще у него есть не менее агрессивная подружка.