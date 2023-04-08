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Полицию вызвали на разборки подростка и ребенка: всё оказалось детской игрой

Инцидент произошел на улице Сибирской, 32

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Инцидент произошел в Железнодорожном районе

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В Новосибирске очевидцы сообщили о разборках подростка и ребенка в Железнодорожном районе. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию, но конфликт оказался детской игрой.

— В полицию поступило сообщение, на место выехал экипаж ППС. Прибыв на место, конфликта обнаружено не было. Заявления и сообщения по данному факту в органы больше не поступали, — рассказали НГС в пресс-службе регионального МВД.

Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», агрессивного молодого человека заметили на улице Сибирской, 32. Якобы 16-летний подросток угрожал кирпичом 6-летнему ребенку. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области. Мужчина ударил юношу головой в лицо кулаком, а после несколько раз — телефоном.

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РазборкиПодросткиНовосибирск
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