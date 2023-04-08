Полицию вызвали на разборки подростка и ребенка: всё оказалось детской игрой

В Новосибирске очевидцы сообщили о разборках подростка и ребенка в Железнодорожном районе. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию, но конфликт оказался детской игрой.



— В полицию поступило сообщение, на место выехал экипаж ППС. Прибыв на место, конфликта обнаружено не было. Заявления и сообщения по данному факту в органы больше не поступали, — рассказали НГС в пресс-службе регионального МВД.

