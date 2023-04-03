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Волонтеры нашли тело восьмилетнего мальчика, потерявшегося под Новосибирском

Последний раз мальчика видели рядом с домом

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Мальчика искали в окрестностях села Новотырышкино

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Поиски 8-летнего Ярослава Усынина завершились поздним вечером 3 апреля в окрестностях села Новотырышкино в Новосибирской области. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» нашли тело мальчика.

— Найден, погиб. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

Уточнить, есть ли признаки насильственной смерти на теле мальчика, не удалось. По погибшим отряд «ЛизаАлерт» не дает никаких комментариев.

Известно, что Ярослав сегодня еще в районе 13:00 играл возле дома в селе Новотырышкино Новосибирской области, а потом пропал. В поиске участвовали новосибирские полицейские, а Следственный комитет региона объявил доследственную проверку.

Редакция НГС приносит соболезнования семье и близким Ярослава.

Ранее НГС рассказал, как именитые следователи, Карелин и экстрасенсы искали двух школьниц — родители ждут их 30 лет.

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