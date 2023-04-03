«Выбросили вазу сверху»: сибирячка припарковала машину у подъезда многоэтажки и лишилась лобового стекла

В Новосибирске у дома по улице Петухова, 74 жители выбросили на припаркованную машину вазу или сахарницу и разбили лобовое стекло. Фото последствий появилось в группе «Типичная Затулинка».
Пострадавшая владелица объяснила, что приехала в гости к сестре.
— Припарковались между первым и вторым подъездом. В гостях были 15 минут. Когда вышли, нас ожидал сюрприз в виде разбитого лобового стекла. Рядом валялась разбитая вазочка, похожая на сахарницу или что-то подобное. По удару видно, что вылетел данный предмет с верхних этажей, — отметила владелица машины Елена.
Она добавила, что не стала обращаться ни в полицию, ни в УК.
— Нет, никуда мы не стали обращаться, так как неоднократно сталкивались, среди знакомых такие же случаи были, результат нулевой, только потраченные нервы и время, — объяснила женщина. — Такое чувство, что это пожилой человек, так как рядом с разбитой вазочкой валялись пустые блистеры от лекарства, были таблетки от давления. Судя по удару и траектории, не ниже пятого этажа. Мы почему-то подумали, что человек может жить на восьмом этаже.
В середине марта владелец «Тойоты» остался с разбитой машиной после того, как припарковался недалеко от дома по улице Грибоедова, 13 в Новосибирске.