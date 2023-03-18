Глыба льда упала с крыши 5-этажки и разбила машину в Новосибирске

Владелец «Тойоты» остался с разбитой машиной после того, как припарковался недалеко от дома по улице Грибоедова, 13 в Новосибирске. Мужчина поделился информацией и фото в группе «АСТ-54».
— Разбило машину упавшим с крыши большим куском льда. Место проходное, повезло, что в этот момент никто не проходил мимо — человека разбило бы как яйцо, — уверен автор поста.
Он заявил, что в УК никак не отреагировали на его жалобу.
Корреспонденту НГС в диспетчерской УК «МКС-сервис», которая обслуживает дом, ответили, что к ним информация не поступала.
На прошлой неделе на машину, припаркованную рядом с домом на Дуси Ковальчук, 238, упал кусок облицовочного кирпича со стены здания и пробил капот.