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Глыба льда упала с крыши 5-этажки и разбила машину в Новосибирске

Из людей никто не пострадал

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Стекло в машине разбито

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Владелец «Тойоты» остался с разбитой машиной после того, как припарковался недалеко от дома по улице Грибоедова, 13 в Новосибирске. Мужчина поделился информацией и фото в группе «АСТ-54».

— Разбило машину упавшим с крыши большим куском льда. Место проходное, повезло, что в этот момент никто не проходил мимо — человека разбило бы как яйцо, — уверен автор поста.

Он заявил, что в УК никак не отреагировали на его жалобу.

Корреспонденту НГС в диспетчерской УК «МКС-сервис», которая обслуживает дом, ответили, что к ним информация не поступала.

На прошлой неделе на машину, припаркованную рядом с домом на Дуси Ковальчук, 238, упал кусок облицовочного кирпича со стены здания и пробил капот.

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