Автомобиль «Жигули» вспыхнул на парковке ТЦ в Новосибирске

На парковке ТЦ «Атриум» в Новосибирске вспыхнул автомобиль «Жигули». Как сообщают очевидцы, возгорание произошло во время дрифта. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как говорится в паблике, автомобиль «Жигули» загорелся на парковке ТЦ «Атриум» на улице Ипподромской, 46. Очевидцы сообщают, что машина вспыхнула во время дрифта. Также отметили, что дрифт на этой парковке — не редкость.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что возгорание произошло
Из-за чего на самом деле произошел пожар, пока неизвестно.
Вчера в Новосибирске полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины в Первомайском районе у дома на улице Твардовского, 22/3.