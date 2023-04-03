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Автомобиль «Жигули» вспыхнул на парковке ТЦ в Новосибирске

На месте работали пожарные

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Возгорание произошло 1 апреля

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На парковке ТЦ «Атриум» в Новосибирске вспыхнул автомобиль «Жигули». Как сообщают очевидцы, возгорание произошло во время дрифта. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в паблике, автомобиль «Жигули» загорелся на парковке ТЦ «Атриум» на улице Ипподромской, 46. Очевидцы сообщают, что машина вспыхнула во время дрифта. Также отметили, что дрифт на этой парковке — не редкость.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что возгорание произошло 1 апреля в 21:27, в течение трех минут открытое горение ликвидировали. Погибших и пострадавших в пожаре нет. На месте возгорания работали 3 единицы пожарной техники и 12 человек.

Из-за чего на самом деле произошел пожар, пока неизвестно.

Вчера в Новосибирске полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины в Первомайском районе у дома на улице Твардовского, 22/3.

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