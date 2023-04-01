Автобус с пассажирами перевернулся в кювет после ДТП на трассе в НСО — на месте работает реанимация

Серьезное ДТП произошло на трассе Новосибирск — Ордынское — автобус с людьми перевернулся в кювет после столкновения с кроссовером Chevrolet Niva.
Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black» на месте уже работают врачи, а очевидцы встретили две машины реанимации. ДТП произошло сегодня, 1 апреля, около 11:00.
Автобус лежит на боку в кювете. На трассе столпились его пассажиры. Мы уточняем информацию о происшествии.
Вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске Volkswagen Touareg врезался в фуру. По словам очевидца, пострадали водитель кроссовера и двое маленьких детей.