«Спектакль не был закончен»: зрителей эвакуировали из нового театра Афанасьева во время представления

Вечером 30 марта в новом здании Новосибирского городского драматического театра (НГДТ) под управлением Сергея Афанасьева сработала пожарная тревога.
— Спектакль не был закончен, в середине второго действия сработала пожарная сигнализация, и всех зрителей эвакуировали, — сообщила в редакцию НГС одна из зрительниц.
По информации на сайте НГДТ, накануне в театре шел спектакль «Ханума» — история о грузинской свахе, которая помогает молодым влюбленным «обрести счастье». Представление обычно идет 2 часа 50 минут с одним антрактом.
— Пожарная тревога сработала за 5 минут до окончания спектакля. В причинах сработки сегодня разбираются специалисты, у меня пока информации о причинах нет. Все вопросы сейчас решаются, — сообщила НГС представитель театра Ирина Никитенко.
Она добавила, что более детально администрация театра сможет прокомментировать ситуацию сегодня во второй половине дня.
19 марта новое здание театра Афанасьева было открыто для зрителей. Своей сцены сотрудники театра ждали 35 лет. На реконструкцию здания, где раньше располагался кинотеатр «Пионер», ушло 654 миллиона рублей.