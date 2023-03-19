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Театр Афанасьева открыл двери для зрителей — смотрим фото из нового зала

Собственную сцену актерам выделили в 2017 году

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Театр Афанасьева получил бывшее здание кинотеатра «Пионер»

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Зрителей встречали музыканты

Зрителей встречали музыканты

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В ноябре 2019 года худрук театра Сергей Афанасьев не выдержал бесконечного ожидания нового здания и написал заявление об увольнении — но потом передумал

В ноябре 2019 года худрук театра Сергей Афанасьев не выдержал бесконечного ожидания нового здания и написал заявление об увольнении — но потом передумал

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Зрительный зал рассчитан на 207 мест, в том числе для маломобильных театралов. В полуподвал на Вокзальной магистрали входило вдвое меньше людей

Зрительный зал рассчитан на 207 мест, в том числе для маломобильных театралов. В полуподвал на Вокзальной магистрали входило вдвое меньше людей

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В этом году театру Афанасьева исполнится 35 лет

В этом году театру Афанасьева исполнится 35 лет

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В первый раз театр должен был переехать в собственное здание. Первый вариант, на улице Серебренниковской, не достроен до сих пор

В первый раз театр должен был переехать в собственное здание. Первый вариант, на улице Серебренниковской, не достроен до сих пор

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В театре обустроили удобные гримерки и выделили помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха

В театре обустроили удобные гримерки и выделили помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха

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На реконструкцию здания ушло 654 миллиона рублей

На реконструкцию здания ушло 654 миллиона рублей

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Театр Афанасьева, как и «Глобус», отремонтировали в том числе на средства нацпроекта

Театр Афанасьева, как и «Глобус», отремонтировали в том числе на средства нацпроекта

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— Это самый главный день в моей жизни и в творческой жизни нашего театра, — сказал об открытии Сергей Афанасьев

— Это самый главный день в моей жизни и в творческой жизни нашего театра, — сказал об открытии Сергей Афанасьев

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В августе 2022 года, накануне Дня строителя, состоялось техническое открытие театра Афанасьева. Обозреватель НГС Анна Богданова вспомнила историю театра, который оставался бездомным более 30 лет.

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