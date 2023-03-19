Театр Афанасьева открыл двери для зрителей — смотрим фото из нового зала

В августе 2022 года, накануне Дня строителя, состоялось техническое открытие театра Афанасьева. Обозреватель НГС Анна Богданова вспомнила историю театра, который оставался бездомным более 30 лет.
Собственную сцену актерам выделили в 2017 году
В августе 2022 года, накануне Дня строителя, состоялось техническое открытие театра Афанасьева. Обозреватель НГС Анна Богданова вспомнила историю театра, который оставался бездомным более 30 лет.
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