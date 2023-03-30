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«Я тебя еще найду, Белоснежка». Командированные из Чечни побили коллегу прямо на вокзале — он заступился за девушек

Мужчины устроили разборки на железнодорожных путях вокзала «Экспресс-пригород»

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На новосибирском вокзале произошла драка — поспорили сотрудники охранной компании

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На территории вокзала «Экспресс-пригород» в Новосибирске группа мужчин устроила разборки с коллегой. Конфликт произошел после ссоры сотрудников коммерческой организации в общем рабочем чате. Якобы там командированные из Чечни оскорбляли сотрудниц. За женщин решил вступиться коллега, который в итоге и пострадал. НГС поговорил с участниками событий и узнал позицию их работодателя.

Как рассказал сам пострадавший на видео, которое выложили на одном из сервисов бесплатного хранения видеофайлов, после словесного конфликта в чате 11 марта мужчину подкараулили иногородние и устроили с ним разборки, заставляли извиниться на камеру и встать на колени. Сибиряк якобы отказался, получил сотрясение мозга и написал заявление в полицию.

Пострадавший сообщил корреспонденту НГС, сейчас он находится в больнице и пока не может разговаривать. Он подтвердил, что написал заявление в полицию. Само видеоинтервью он попросил не публиковать и не называть его имя.

Как начался конфликт

Корреспондент НГС пообщался с сотрудницей предприятия ООО «ПТБ Сармат-Дон», работники которой и устроили драку. Компания отвечает за безопасность в транспорте. Ее сотрудники сопровождают электрички и охраняют порядок в них.

— У нас работают командированные из Чечни. С ними я ни разу не ездила, знаю, что их присылают из Грозного человек по 8. Девчонки на них неоднократно жаловались, что обижают. Один из них, как я понимаю, старший, за своих заступается, — рассказала НГС девушка, пожелавшая не называть своего имени.

Сотрудники «ПТБ Сармат-Дон» сопровождают электрички и охраняют порядок

Сотрудники «ПТБ Сармат-Дон» сопровождают электрички и охраняют порядок

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Сибирячка отметила, что от командированных коллег она и другие работницы терпят неприятные шутки, намеки и приставания.

— Начались подколы в общем чате от этих ребят. Их главный разбираться не захотел, сказал, что читать даже не будет, что написано. Один из них написал мне в личку: «Привет», я не ответила. Потом написал: «Я тебя еще найду, Белоснежка», у меня волосы темные. Я потом заблокировала его. После начальство в ситуации разбиралось, но, видимо, им было всё равно, а потом началось всё по новой. Слышала, что наш директор с ним говорил, но после этого случился инцидент, — вспоминает девушка.

Она не считает, что ее коллегу сильно избили.

— Не скажу, что его прям избили, судя по видео. Он не избитый сидит, ему просто пару «лещей» выдали. Но человек заступился за нас. И он получил ни за что. Девочки много раз на приезжих жаловались, некоторые даже говорили, что они к ним приставали. С такими коллегами работать невозможно, — считает девушка.

По ее словам, командированные ни с кем не считаются и никого не боятся, но сейчас в компании идут масштабные проверки.

— Даже в Министерстве труда заинтересовались, а все скриншоты переписок направлены в полицию, — рассказала сотрудница «ПТБ Сармат-Дон».

Что говорит руководство

Корреспондент НГС направил официальный запрос руководству компании и получил ответ.

— Работаем на всей территории РФ. Наше руководство круглосуточно контролирует, как сотрудники несут службу на объектах и транспортных средствах, оценивает микроклимат в коллективах и оперативно реагирует на любую нештатную ситуацию, — сообщили в пресс-службе ООО «ПТБ Сармат-Дон».

ООО «ПТБ Сармат-Дон» — компания из Екатеринбурга. Принадлежит Сергею Доронову и Наталье Калужниной. По данным «Контур.Фокуса», в организации работают 210 человек, выручка по итогам 2021 года — 242,3 миллиона, чистая прибыль — 24,8 млн рублей (более свежих финансовых показателей пока нет).

Также на предприятии добавили, что принимают на работу только тех кандидатов, которые проходят аттестацию. При трудоустройстве, по словам представителей пресс-службы, учитывают исключительно деловые качества работников, не обращая внимание на регион их проживания.

— Начали служебную проверку из-за случившегося, отстранили нарушителей от работы и расторгли с ними трудовые отношения, — пояснили в организации.

Но сами работники утверждают обратное.

— Они как работали, так и работают. Не эти, так других наберут, — сетует сотрудница «ПТБ Сармат-Дон».

Корреспондент НГС направил также официальные запросы в Управление на транспорте МВД России по СФО, а также в Западно-Сибирскую железную дорогу — филиал ОАО «РЖД.

В транспортной полиции не смогли подтвердить или опровергнуть факт обращения, в РЖД тоже никак не прокомментировали ситуацию на момент публикации материала.

Конфликты на работе не редкость, но чаще всего они всё же обходятся без драк. Недавно новосибирец пожаловался на задержки зарплаты в «Кузине», а его вынудили уволиться.

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