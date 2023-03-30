«Я тебя еще найду, Белоснежка». Командированные из Чечни побили коллегу прямо на вокзале — он заступился за девушек

Как рассказал сам пострадавший на видео, которое выложили на одном из сервисов бесплатного хранения видеофайлов, после словесного конфликта в чате 11 марта мужчину подкараулили иногородние и устроили с ним разборки, заставляли извиниться на камеру и встать на колени. Сибиряк якобы отказался, получил сотрясение мозга и написал заявление в полицию.



Пострадавший сообщил корреспонденту НГС, сейчас он находится в больнице и пока не может разговаривать. Он подтвердил, что написал заявление в полицию. Само видеоинтервью он попросил не публиковать и не называть его имя.