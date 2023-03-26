Пара неизвестных зашла в ЖК «Панорама» и вытащила оттуда 15 горшков с цветами из зимнего сада — видео

В жилом комплексе «Панорама» в Новосибирске на камеру видеонаблюдения попало, как пара выносит цветы из зимнего сада в подъезде.
Как сообщил НГС один из жильцов дома по адресу Немировича-Данченко, 148/2, инцидент произошел
— В управляющую компанию звонить не стали. Они попали через охранников. Женщина зашла и сказала, что это цветы ее подруги. Пустили без проблем, — отметил местный житель, попросивший об анонимности. По его словам, жители написали заявление в полицию.
На кадрах, которые опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что цветы с помощью лифта забирают некие мужчина и женщина.
В управляющей компании жилого комплекса объяснили журналисту, что обращение по ситуации от жителей не поступало.
— Цветы могут стоять в подъезде, если они предусмотрены застройщиком или согласованы. Сотрудники управляющей компании могут убрать цветы, только если попросят жители. Унести кто-то из управляющей компании их не может, только по согласованию с жителями, — рассказал сотрудник.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить информацию о заявлении из-за пропажи цветов. Журналист НГС направил официальный запрос в ведомство.
Недавно на улице Станиславского неизвестный мужчина похитил букет в цветочном салоне. Новосибирец схватил букет цветов с прилавка магазина и скрылся.