Пара неизвестных зашла в ЖК «Панорама» и вытащила оттуда 15 горшков с цветами из зимнего сада — видео

В жилом комплексе «Панорама» в Новосибирске на камеру видеонаблюдения попало, как пара выносит цветы из зимнего сада в подъезде.

Как сообщил НГС один из жильцов дома по адресу Немировича-Данченко, 148/2, инцидент произошел 11 марта . Неизвестные мужчина и женщина забрали 15 горшков с цветами.