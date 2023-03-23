«Мы сразу поняли, что он падает». Как самолет рухнул на берег пруда — история авиакатастрофы

Ровно 62 года назад, в марте 1961-го, рухнул Ту-104 авиакомпании «Аэрофлот». Это был совсем новый самолет, выпущенный в 1959 году, к тому моменту он налетал 1600 часов. Что произошло на борту и удалось ли спастись пассажирам? Наши коллеги из Е1.RU нашли очевидцев авиакатастрофы и поговорили с ними. Их рассказы и реконструкцию событий смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Правым крылом он снес нижний этаж двухэтажного деревянного здания — то ли дома отдыха, то ли пансионата. А левым крылом снес частный дом (остался в углу телевизор только, я хорошо помню это) и упал в огород этого дома, перед баней. Во время удара через расщелину из салона вылетел мужчина в кресле. Как сейчас помню, он сидел живой, пристегнутый в кресле, в снегу. Кто-то из дома отдыха погиб, их выносили в машины скорой. Другие люди вышли помогать, — вспоминает Валентин Бархатов. Он был школьником, когда увидел падение самолета.
Ту-104 в тот день выполнял длинный рейс Хабаровск — Новосибирск — Свердловск — Ленинград. Два первых полета (из Хабаровска в Новосибирск и из Новосибирска в Свердловск) прошли штатно. При вылете из аэропорта Кольцово на борту находился 41 пассажир и 10 членов экипажа. В 13:08 самолет поднялся в небо. По официальным данным, на высоте 130–150 метров, когда экипаж перевел режим двигателей со взлетного на номинальный, произошел отказ правого двигателя. Считается, что из-за сильной вибрации фюзеляжа экипаж не смог определить на слух или по приборам, какой именно двигатель вышел из строя.
КВС-стажер решил выяснить это по звуку, переводя двигатели поочередно в положение малого газа. Начал с левого и, вероятно, случайно выключил его. Самолет остался без обоих двигателей. Времени и высоты для повторного запуска не оставалось, экипаж принял решение садиться на лед местного пруда.
Самолет повернул на 90 градусов вправо, оборвал хвостом провода ЛЭП, на большой скорости коснулся льда левым крылом, проскользил на «брюхе» с убранным шасси 870 метров, вылетел на берег и врезался в деревья. Правое крыло обрушило первый этаж деревянного дома отдыха и, оторвавшись от фюзеляжа, осталось в здании. Левое крыло практически полностью снесло деревенский дом.
Погибли семь человек: пятеро находившихся на борту (КВС, КВС-стажер и три пассажира) и двое на земле — постояльцы дома отдыха. Еще 31 человек получил различные травмы.
Среди погибших пассажиров была известный врач из Новосибирска Анна Ивановна Беневоленская. Как писал краевед Константин Голодяев, она пристегнула ремнями безопасности внука Сашку, а сама пристегнуться не успела. Сашка выжил. На похоронах Анны Ивановны на родине «вся улица Станиславского от сада Кирова была запружена таким огромным количеством народа, что милиционерам пришлось перекрывать движение».
Подробнее про авиакатастрофу и события того дня можно почитать здесь.