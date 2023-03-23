«Мы сразу поняли, что он падает». Как самолет рухнул на берег пруда — история авиакатастрофы

— Правым крылом он снес нижний этаж двухэтажного деревянного здания — то ли дома отдыха, то ли пансионата. А левым крылом снес частный дом (остался в углу телевизор только, я хорошо помню это) и упал в огород этого дома, перед баней. Во время удара через расщелину из салона вылетел мужчина в кресле. Как сейчас помню, он сидел живой, пристегнутый в кресле, в снегу. Кто-то из дома отдыха погиб, их выносили в машины скорой. Другие люди вышли помогать, — вспоминает Валентин Бархатов. Он был школьником, когда увидел падение самолета.