Мужчина выпал из окна железнодорожного вокзала в Барабинске

На железнодорожном вокзале в Новосибирской области из окна выпал мужчина. Инцидент произошел вчера, 17 марта, днем.
Мужчина ехал в поезде Красноярск — Новосибирск. Он должен был пересесть на поезд до Уфы, но вышел на станции в Барабинске.
— После этого с ним случился этот инцидент. Он был доставлен в медицинское учреждение живым, — объяснили корреспонденту НГС в управлении на транспорте МВД России по СФО. — Проводится проверка. Мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее в Новосибирске молодой мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках.