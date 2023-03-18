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Мужчина выпал из окна железнодорожного вокзала в Барабинске

Его доставили в больницу

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Инцидент произошел вчера, 17 марта

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На железнодорожном вокзале в Новосибирской области из окна выпал мужчина. Инцидент произошел вчера, 17 марта, днем.

Мужчина ехал в поезде Красноярск — Новосибирск. Он должен был пересесть на поезд до Уфы, но вышел на станции в Барабинске.

— После этого с ним случился этот инцидент. Он был доставлен в медицинское учреждение живым, — объяснили корреспонденту НГС в управлении на транспорте МВД России по СФО. — Проводится проверка. Мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее в Новосибирске молодой мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках.

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