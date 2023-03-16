Новосибирец выпал с 9-го этажа многоэтажки в микрорайоне Родники

В Новосибирске молодой мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках. Инцидент произошел вчера, 15 марта, примерно в обеденное время.
— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 марта днем на придомовой территории многоквартирного дома в Калининском районе тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — ответили на запрос редакции НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
По данным источника НГС, молодой человек предположительно выпал с 9-го этажа по улице Мясниковой.
В середине января НГС рассказывал о другом инциденте на Родниках. Местный житель Алексей сделал замечание неизвестным мужчинам, которые рылись в снегу у его подъезда. Это привело к конфликту, который Алексей захотел решить с помощью биты: в итоге пострадал сам.