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Новосибирец выпал с 9-го этажа многоэтажки в микрорайоне Родники

Тело нашли на придомовой территории

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Инцидентом занимаются следователи

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В Новосибирске молодой мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках. Инцидент произошел вчера, 15 марта, примерно в обеденное время.

— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 марта днем на придомовой территории многоквартирного дома в Калининском районе тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — ответили на запрос редакции НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным источника НГС, молодой человек предположительно выпал с 9-го этажа по улице Мясниковой.

В середине января НГС рассказывал о другом инциденте на Родниках. Местный житель Алексей сделал замечание неизвестным мужчинам, которые рылись в снегу у его подъезда. Это привело к конфликту, который Алексей захотел решить с помощью биты: в итоге пострадал сам.

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