На разрыв. Восьмилетняя девочка стала заложницей родителей — их война превратила ее жизнь в скитания и допросы

Разговорить Аню и вправду непросто. Едва услышав хоть один вопрос об отношениях с папой, она замолкает и подсаживается ближе к матери.



— Ее вчера разыскники спрашивали, — как будто извиняется Мария. — Они с Кристиной уже устали одно и то же рассказывать.



Зато на другие темы Аня готова говорить долго. В Челябинске она занималась пением, и у нее получалось, даже грамоты есть. Но больше она любит балет (пока мы общаемся с Марией, девочка как бы невзначай демонстрирует пластику и растяжку). В Новосибирске ей интересно, но в доме в Челябинске тоже было хорошо: там были козочки с мягкими ушками.



Вспоминать, как папа бил маму, Аня совсем не хочет.



— Я не знаю, что у него в голове, — понижает голос, чтоб не услышала младшая дочь, Мария. — Он часто говорит мне: «Лучше бы ты повесилась», — а потом упрекает нас в том, что у меня и ребенка суицидальные мысли. Я иногда думаю: может, он и моей сестре — она покончила с собой — так говорил?

