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«Родные приехали, но дома не застали»: под Новосибирском пропал 85-летний мужчина

Пенсионеру нужна медицинская помощь

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Мужчина пропал в Бердске

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В городе Бердске пропал 85-летний мужчина Владимир Леонтьевич Казачок. Он был на связи с родственниками, но потом исчез из квартиры.

— Пропал 9 марта этого года. Был на связи с родными утром, в обед приезжали родственники, проведали, договорились созваниваться пару раз еще до вечера. После половины четвертого на связь не выходил, родные приехали домой, но дома не застали, — сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.

В отряде уточнили, что раньше мужчина не пропадал. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые глаза, седые волосы, носит очки. Мужчина был одет в черное пальто до колен, коричневый костюм, светлую рубашку, черные ботинки, норковую шапку, серо-голубой клетчатый шарф.

Если вам известно, где может находиться Владимир Леонтьевич, то сообщите об этом по телефонам 8 800 700–54–52 или 112.

С начала февраля в Новосибирске ищут пропавшего Алексея Молчана. Он уехал в частный дом, чтобы покормить собаку, и после этого не выходил на связь. Ранее мужчина не пропадал.

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