«Родные приехали, но дома не застали»: под Новосибирском пропал 85-летний мужчина

В городе Бердске пропал 85-летний мужчина Владимир Леонтьевич Казачок. Он был на связи с родственниками, но потом исчез из квартиры.



— Пропал 9 марта этого года. Был на связи с родными утром, в обед приезжали родственники, проведали, договорились созваниваться пару раз еще до вечера. После половины четвертого на связь не выходил, родные приехали домой, но дома не застали, — сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.