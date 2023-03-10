«Родные приехали, но дома не застали»: под Новосибирском пропал 85-летний мужчина

В городе Бердске пропал
— Пропал 9 марта этого года. Был на связи с родными утром, в обед приезжали родственники, проведали, договорились созваниваться пару раз еще до вечера. После половины четвертого на связь не выходил, родные приехали домой, но дома не застали, — сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.
В отряде уточнили, что раньше мужчина не пропадал. Он нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые глаза, седые волосы, носит очки. Мужчина был одет в черное пальто до колен, коричневый костюм, светлую рубашку, черные ботинки, норковую шапку, серо-голубой клетчатый шарф.
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С начала февраля в Новосибирске ищут пропавшего Алексея Молчана. Он уехал в частный дом, чтобы покормить собаку, и после этого не выходил на связь. Ранее мужчина не пропадал.