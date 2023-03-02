В Брянской области группа украинских диверсантов захватила в заложники жителей села

В Брянской области группа украинских диверсантов проникла в два села, захватив в одном из них в заложники местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным собеседника агентства, в столкновение с боевиками вступили бойцы Росгвардии, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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