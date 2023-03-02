В Брянской области группа украинских диверсантов захватила в заложники жителей села

Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.



Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

