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СрочноУкраинские диверсанты в Брянской области
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В Брянской области группа украинских диверсантов захватила в заложники жителей села

Они проникли в два села в области

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Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками

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В Брянской области группа украинских диверсантов проникла в два села, захватив в одном из них в заложники местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным собеседника агентства, в столкновение с боевиками вступили бойцы Росгвардии, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

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УкраинаЗаложникиБрянская область
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