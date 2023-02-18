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«Хозяйку и ее сына спасли, кошки погибли почти все»: приют для животных сгорел ночью в Искитиме

По словам волонтеров, на пепелище до сих пор находятся собаки, которых не смогли приютить зоозащитники

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Людей спасали пожарные, животных — зоозащитники

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Частный дом, в котором располагался приют для животных и жила его хозяйка с сыном, сгорел поздно вечером 17 февраля в Искитиме. О ЧП НГС рассказали волонтеры-зоозащитники, информацию подтвердили в региональном главке МЧС:

— Огнем были уничтожены крыша дома и веранда, общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, — рассказал заместитель начальника пресс-службы ведомства Артем Щербаков. — Из горящего дома сотрудники МЧС спасли двух человек: женщину 1967 года рождения и молодого мужчину 2003 года рождения. Спасатели оказали им доврачебную помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения.

Как рассказала НГС волонтер зоозащитной группы «Осиротевшие» Анна Никитина, хозяйка дома устроила в своем жилье приют для собак и кошек, на момент возгорания в доме и на участке было не менее 70 животных:

— Шесть собак мы забрали, сейчас они в стационаре клиники «Бэст», — рассказала Анна. — Они сидели ближе всего к пожару, в каких-то будках, подсобках, сарайках... Кошки погибли почти все, потому что были в доме, собаки в основном жили во дворе, в каких-то подсобках.

По словам девушки, о пожаре волонтеры узнали из зоозащитных чатов, и пока спасатели МЧС тушили огонь и выносили из огня людей, подъехавшие на Канатную активисты спасали животных, но увезти смогли далеко не всех: в стационаре ветклиники нашлось только несколько больших клеток.

— Большую часть собак залили водой, так они на месте [мерзнуть] и остались. Хозяйку и сына ее увезла скорая, животные остались, — уточнила девушка, добавив, что условия, в которых жили собаки, и до пожара не отличались комфортом и больше походили на свалку, чем на приют.

Почти ровно год назад НГС писал о пожаре в приюте для алабаев. Тогда в огне погибли четыре собаки.

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