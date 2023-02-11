«Наказание будет суровым»: что грозит обвиняемым во взрыве газа на Линейной, если вину докажут, — отвечает юрист

— Наказание по этой статье может быть до 10 лет лишения свободы. Это считается тяжким преступлением. Однозначно за такого рода преступление грозит наказание в виде лишения свободы, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.

Суд будет обращать внимание на всё — от характеристик обвиняемых до их раскаяния или его отсутствия. Могут быть как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства.