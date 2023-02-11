«Наказание будет суровым»: что грозит обвиняемым во взрыве газа на Линейной, если вину докажут, — отвечает юрист

Евгению Кавуну и Ирине Урбах может грозить до 10 лет лишения свободы, если их вина во взрыве газа в доме на Линейной будет доказана. В трагедии погибли 13 человек и еще пострадали 9 жителей. Юрист Сергей Егоров объяснил, на что будет обращать внимание суд.
Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
— Наказание по этой статье может быть до 10 лет лишения свободы. Это считается тяжким преступлением. Однозначно за такого рода преступление грозит наказание в виде лишения свободы, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
Суд будет обращать внимание на всё — от характеристик обвиняемых до их раскаяния или его отсутствия. Могут быть как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства.
— Но учитывая количество погибших, пострадавших и резонанс, мы можем ожидать очень строгое наказание, если вина будет доказана. Я думаю, что 7–8 лет может быть вполне, — добавил юрист.
По данным следствия, Ирина Урбах и Евгений Кавун, представляясь сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование. По данным источника НГС, они использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены на свои услуги, наоборот, завышали. Урбах была в паре контролером, Кавун, по собственным словам, — слесарем.
За три дня до трагедии на Линейной мужчина и женщина побывали в трех квартирах дома
Подробнее о том, как работает схема, вы можете почитать здесь. Всё, что известно о трагедии на Линейной, мы собрали в одном сюжете.