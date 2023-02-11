Трагедия под Новый год и столб огня на заправке: вспоминаем крупные взрывы из-за газа в Новосибирске

Ранним утром 9 февраля в Новосибирске прогремел взрыв на улице Линейной, 39. В результате обрушился третий подъезд пятиэтажного дома. Завалы разбирали сутки, под обломками здания обнаружили 13 погибших, еще 9 человек пострадали, 7 из них попали в больницу. В Новосибирске уже происходили крупные взрывы, первый из них — в 1970-х годах. Рассказываем, что о них известно.
Взрыв на улице Шекспира
Как рассказал НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, крупный взрыв бытового газа произошел в начале 1970-х годов на улице Шекспира, 10. Тогда сотрудники завода точного машиностроения разобрали пострадавший дом. Затем на его месте построили девятиэтажку. По данным «2ГИС», ее ввели в эксплуатацию в 1975 году.
Трагедия на Новый год
Следующий крупный взрыв произошел на Степной, 64 в Ленинском районе. Это случилось 31 декабря 2000 года, во время сильных холодов.
— Взрывом были разрушены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах, межэтажные перекрытия, выбиты две лицевые панели. И также в 37-градусный мороз спасатели и военные разбирали завалы, чтобы спасти людей, — рассказал Константин Голодяев.
Тогда погибли пять человек. Среди них, по данным ГУ МЧС по Новосибирской области, были дети 10 и 15 лет. Еще 188 человек остались без жилья, их разместили в ближайшей школе, профилакториях, кто-то уехал к родственникам. Новосибирцы и крупные предприятия оказывали помощь пострадавшим.
Новосибирец Артем Шершнев в 2000 году работал журналистом «Вестей Новосибирск» и был на месте трагедии во время разбора завалов. Он рассказал об этом НГС:
— Думаю, ни СМИ, ни спасатели никогда с подобным не сталкивались. Первый такой серьезный случай. Казалось, что это невозможно. Информация распространялась как-то очень медленно. Точно стало понятно, что произошла большая трагедия, только к вечеру. И было непонятно, как на это реагировать. Сейчас что-то случилось — все туда едут. Тогда до 3 января не было региональных врезок в эфир.
Директор новосибирского филиала ВГТРК Яков Лондон решил, что журналистам нужно ехать на место происшествия. Артем Шершнев с оператором были на Степной около 23:00.
— Моему взору представилась картина, которую никогда не видели. Сейчас все понимают, как выглядит разрушенный дом. Тогда это было совершенно шокирующе. С 3-го по 5-й этаж выпали фасадные плиты, обнажив внутренности квартир. Взрыв не разрушил полностью подъезд. Плиты лежали горой возле дыры в стене. Всё было освещено прожекторами. Стояло оцепление, но подойти можно было достаточно близко. Мы с камерой работали прямо на этих развалинах, — вспоминает журналист.
Тогда на улице было очень холодно — ниже -30 градусов. По воспоминаниям Артема, взрыв произошел из-за того, что один из пожилых жильцов не выключил газовую плиту. Жильцов дома, которые успели выбежать, не пускали в квартиры, и многим было некуда идти. Уже 1 января было известно, что на месте погибло три человека. 2 января из-под завалов достали тела двоих детей.
— Люди рассказывали, как всё произошло: услышали грохот, подумали, что это землетрясение, очень сильно испугались, — поделился Артем. — Когда мы вернулись, совершенно замерзшие, на студию, Яков Лондон уже начал всех будить и сообщать, что мы прервем федеральный эфир и сделаем первое включение в 09:00. А по тем временам это смелое решение.
Утром 1 января в редакции удалось собрать 2–3 человек. На место привезли передвижную телевизионную станцию, про поиски рассказывали в прямом эфире.
— Я считаю, это был первый опыт новосибирского телевидения, когда отрабатывали в режиме ЧП. И такой трагедии не было никогда.
Гибель пары на ОбьГЭС
Как рассказал Константин Голодяев, другой взрыв бытового газа произошел в 2006 году в районе ОбьГЭС. Тогда погибли два человека — пожилые супруги, которые жили в одноэтажном доме из шлакоблока.
Пенсионер, который угрожал взорвать дом
Другой крупный взрыв произошел на проспекте Карла Маркса, 14. Он прогремел в квартире № 71. Ее хозяин, 88-летний пенсионер Петр Матвеев, погиб. Также из-за взрыва в квартире этажом выше погибла 12-летняя Дарья Ляхова. Перекрытия здания обследовали специалисты инженерно-пожарной лаборатории МЧС. Они выяснили, что в квартире пенсионера кран подачи газа был разобран, ручки на печи — открыты. Эксперты предположили, что кран разобрали намеренно. Одна из соседок погибшего, Анна Федоровна, вспоминала, что Петр Матвеев незадолго до трагедии угрожал взорвать дом.
После происшествия пострадавшие квартиры восстановили. Газовые трубы вывели наружу. Подробности о том, как там сейчас живут люди, можно прочитать здесь.
Взрыв на заправке
Другой крупный взрыв в Новосибирске произошел в Октябрьском районе на газовой автозаправке. Это случилось 14 июня 2021 года. Высота пламени тогда составила 140 метров. Ожоги получили 33 человека, у некоторых поражение кожи составило 40 %. В больницу госпитализировали 17 человек.
15 июня в Новосибирске задержали директора и инженера заправки — оба стали подозреваемыми в деле. Директора ГАЗС Романа Гармидера на два месяца арестовали и поместили в СИЗО, но мужчина не признаёт своей вины. Суд над владельцем начался спустя год после происшествия.
Как живут выжившие после этой трагедии, читайте в материале Павла Тиунова.
«Отогревали замок на воротах»
10 декабря прошлого года в Новосибирске произошел взрыв в гаражах на улице Мира. Через пять часов спасатели нашли под завалами погибшего мужчину. Из-за взрыва 12 сооружений получили повреждения.
Среди владельцев гаражей сразу же пошло обсуждение, что погиб один из их соседей.
— Вот такая информация ходит: вчера отогревали замок на воротах. Возможно, не перекрыли полностью газовую горелку. За ночь гараж наполнился газом. Утром пришел хозяин в гараж, включил свет — и вот, — рассказал тогда корреспонденту НГС один из местных жителей, владелец гаража.
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело.
10 февраля суд арестовал двоих подозреваемых по делу о взрыве на Линейной. По предварительной версии, Евгений Кавун с Ириной Урбах представлялись сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование в доме. Как сообщил источник, они использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены на свои услуги, наоборот, завышали. Трансляцию из зала суда можно прочитать здесь. Обвиняемые во взрыве оказались частью мошеннической схемы — она действует по всей стране.