Трагедия под Новый год и столб огня на заправке: вспоминаем крупные взрывы из-за газа в Новосибирске

Следующий крупный взрыв произошел на Степной, 64 в Ленинском районе. Это случилось 31 декабря 2000 года, во время сильных холодов.



— Взрывом были разрушены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах, межэтажные перекрытия, выбиты две лицевые панели. И также в 37-градусный мороз спасатели и военные разбирали завалы, чтобы спасти людей, — рассказал Константин Голодяев.



Тогда погибли пять человек. Среди них, по данным ГУ МЧС по Новосибирской области, были дети 10 и 15 лет. Еще 188 человек остались без жилья, их разместили в ближайшей школе, профилакториях, кто-то уехал к родственникам. Новосибирцы и крупные предприятия оказывали помощь пострадавшим.