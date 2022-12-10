СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 62.38
eur 65.84
Тема дняВзрыв в гаражах
Все новости
Все новости
Врыв в гаражах

«За ночь гараж наполнился газом. А утром пришел хозяин»: как мог погибнуть мужчина во взрыве в Новосибирске

Тело достали из-под завалов спасатели

2 146

Мужчину нашли в самом разрушенном гараже

Поделиться

При взрыве газа в гаражах на улице Мира погиб мужчина — тело достали спасатели из-под завалов. Соседи погибшего считают, что виной всему могла стать газовая горелка.

ЧП произошло сегодня, 10 декабря, утром. Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены. Момент взрыва попал на видео.

Среди владельцев гаражей сразу же пошло обсуждение, что погиб один из их соседей.

— Вот такая информация ходит: вчера отогревали замок на воротах. Возможно, не перекрыли полностью газовую горелку. За ночь гараж наполнился газом. Утром пришел хозяин в гараж, включил свет, и вот, — рассказал корреспонденту НГС один из местных жителей, владельцев гаражей.

Мы рассказываем о ЧП в режиме онлайн.

По теме

ВзрывВзрыв газаВзрыв гаражаПогибший при взрыве
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter