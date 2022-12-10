«За ночь гараж наполнился газом. А утром пришел хозяин»: как мог погибнуть мужчина во взрыве в Новосибирске

При взрыве газа в гаражах на улице Мира погиб мужчина — тело достали спасатели из-под завалов. Соседи погибшего считают, что виной всему могла стать газовая горелка.
ЧП произошло сегодня, 10 декабря, утром. Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены. Момент взрыва попал на видео.
Среди владельцев гаражей сразу же пошло обсуждение, что погиб один из их соседей.
— Вот такая информация ходит: вчера отогревали замок на воротах. Возможно, не перекрыли полностью газовую горелку. За ночь гараж наполнился газом. Утром пришел хозяин в гараж, включил свет, и вот, — рассказал корреспонденту НГС один из местных жителей, владельцев гаражей.
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