«Состояние стабильное тяжелое»: в больницах находятся 7 пострадавших от взрыва на Линейной

В больницах Новосибирска находятся 7 пострадавших от взрыва газа на улице Линейной, 39. Их распределили по
Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального правительства «Новосибирь».
— Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое. Еще двое после обследования и оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходима медицинская помощь, — рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
Пациенты находятся в городской больнице
Трагедия на Линейной произошла накануне, 9 февраля. Взрыв прогремел около 08:00 утра, на месте работали спасатели, медики, полиция и другие службы. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции. Сегодня утром в ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что из-за взрыва погибли 13 человек. Мы продолжаем рассказывать всё, что известно о трагедии.