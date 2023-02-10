freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 5/10
usd 72.89
eur 78.32
Тема дняИстории 5 погибших
Все новости
Все новости
Взрыв газа на Линейной

«Состояние стабильное тяжелое»: в больницах находятся 7 пострадавших от взрыва на Линейной

Двоих человек отпустили домой

3 952

Из-за взрыва погибли 13 человек

Поделиться

В больницах Новосибирска находятся 7 пострадавших от взрыва газа на улице Линейной, 39. Их распределили по 4 стационарам.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального правительства «Новосибирь».

— Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое. Еще двое после обследования и оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходима медицинская помощь, — рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

Пациенты находятся в городской больнице № 1, больнице № 34, Областной клинической больнице и НИИТО. Врачи согласовали тактику лечения с федеральным медицинским центром имени Пирогова.

Трагедия на Линейной произошла накануне, 9 февраля. Взрыв прогремел около 08:00 утра, на месте работали спасатели, медики, полиция и другие службы. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции. Сегодня утром в ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что из-за взрыва погибли 13 человек. Мы продолжаем рассказывать всё, что известно о трагедии.

По теме

Минздрав Новосибирской областиВзрыв газаВрачиУлица Линейная
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter