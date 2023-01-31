«На руках вынес на улицу»: в Новосибирске загорелось здание — ветеран МЧС спас женщину

— Я сразу туда направился, увидел, что в доме пожар, а дверь закрыта на замок. Зная, что там проживает 90-летняя пенсионерка, бросился на помощь. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала. После чего позвонил коллегам на номер 112. Позже медики забрали ее в больницу, — цитируют Андрея Потапенко в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.