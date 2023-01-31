«На руках вынес на улицу»: в Новосибирске загорелось здание — ветеран МЧС спас женщину

В Новосибирске бывший сотрудник пожарно-спасательной части №2, который находится на пенсии, спас из горящего здания пожилую женщину.
Частный дом на улице Ленинградской загорелся сегодня, около 10 часов утра. Ветеран МЧС Андрей Потапенко, который оказался на месте происшествия, бросился на помощь, после того, как узнал от соседки о ЧП.
— Я сразу туда направился, увидел, что в доме пожар, а дверь закрыта на замок. Зная, что там проживает 90-летняя пенсионерка, бросился на помощь. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала. После чего позвонил коллегам на номер 112. Позже медики забрали ее в больницу, — цитируют Андрея Потапенко в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Прибывшие сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня и оказали помощь пенсионерке. Ей надели кислородную маску и передали медикам. Два звена газодымозащитной службы проверили все помещения на наличие детей и обнаружили очаг горения в комнате частного дома.
— Кроме того, пожарные вынесли газовый баллон с веранды дома. 25 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение и не допустить распространения огня на соседние помещения и строения. В результате пожара огнем повреждены крыша дома на площади 5 квадратных метров, домашние вещи и мебель в одной из комнат на площади 20 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Бригада скорой помощи госпитализировала женщину. На реагирование привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
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