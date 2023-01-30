Под Новосибирском нашли тело мужчины, который пропал в начале января

В Искитимском районе Новосибирской области нашли тело
— Найден, погиб. ПСО «ЛизаАлерт» приносит свои соболезнования родным и близким, — вчера сообщили в группе «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета по НСО, следственным отделом по Искитимскому району проводится доследственная проверка. Тело мужчины обнаружили
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в Следственном комитете.
Информация о том, что Александр Гавриков из села Тальменка Искитимского района пропал, появилась
Вчера стало известно, что загадочно пропавшего