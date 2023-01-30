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Тема дняПропавший сибиряк найден мертвым под Новосибирском
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Под Новосибирском нашли тело мужчины, который пропал в начале января

Погибшему было 49 лет

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Тело мужчины нашли 24 января

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В Искитимском районе Новосибирской области нашли тело 49-летнего Александра Гаврикова, который пропал 10 января.

— Найден, погиб. ПСО «ЛизаАлерт» приносит свои соболезнования родным и близким, — вчера сообщили в группе «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета по НСО, следственным отделом по Искитимскому району проводится доследственная проверка. Тело мужчины обнаружили 24 января.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в Следственном комитете.

Информация о том, что Александр Гавриков из села Тальменка Искитимского района пропал, появилась 13 января. При этом его местоположение не было известно с 10 января.

Вчера стало известно, что загадочно пропавшего 18-летнего первокурсника НГТУ нашли мертвым.

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