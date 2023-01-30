«Встал перед капотом»: сибиряк не дал уехать автобусу, в который он не влез, — всех пассажиров высадили

Утром 30 января на остановке в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска неизвестный мужчина встал перед автобусом
Инцидент произошел утром на остановке «
— Он встал перед капотом впереди, не пускал, чтобы не поехали. Автобус битком набит, некуда было просто заходить. Народу много, и так еле ехали. Потом полицию стали ждать, — сообщила читатель НГС Елена.
По словам сибирячки, после того, как ее и других пассажиров высадили, она смогла уехать только на четвертом автобусе.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности об этом инциденте.
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