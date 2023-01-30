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Тема дняМужчина не дал уехать пассажирам полного автобуса
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«Встал перед капотом»: сибиряк не дал уехать автобусу, в который он не влез, — всех пассажиров высадили

На место вызвали полицию

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Инцидент произошел на остановке в Кировском районе

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Утром 30 января на остановке в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска неизвестный мужчина встал перед автобусом № 227 и не давал ему проехать. Это произошло после того, как новосибирцу не хватило места в салоне.

Инцидент произошел утром на остановке «2-й Бронный переулок» около 08:00.

— Он встал перед капотом впереди, не пускал, чтобы не поехали. Автобус битком набит, некуда было просто заходить. Народу много, и так еле ехали. Потом полицию стали ждать, — сообщила читатель НГС Елена.

По словам сибирячки, после того, как ее и других пассажиров высадили, она смогла уехать только на четвертом автобусе.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности об этом инциденте.

Сегодня в городе у многих жителей возникла проблема с тем, чтобы добраться на работу. На выходных тротуары, дороги и парковки занесло снегом. Мы собираем всё самое важное о происходящем в онлайн-трансляции.

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