Прошли мимо — новосибирцы не стали разнимать дерущихся мужчин в ЖК «Черёмушки»

В Новосибирске днем 29 января двое мужчин затеяли драку в ЖК «Черёмушки». Как сообщили очевидцы, никто из прохожих не решился разнять сибиряков. Видео инцидента опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Средь белого дня двое мужчин затеяли драку возле дома по адресу Сержанта Коротаева, 7. Несколько людей проходили мимо, но не стали их разнимать, пока отважный мужчина не вышел из дома и не разогнал драчунов, — написал автор поста.
По словам очевидцев, причина конфликта осталась неизвестна. Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по поводу инцидента. В ведомстве пояснили, что сообщений в полицию по данному факту не поступало.
Ранее в Новосибирске около баров на Вокзальной магистрали, 16 произошла потасовка. Один из участников драки достал нож.