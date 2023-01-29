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Прошли мимо — новосибирцы не стали разнимать дерущихся мужчин в ЖК «Черёмушки»

Инцидент попал на видео

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По данным МВД, в полицию обращений по этому поводу не поступало

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В Новосибирске днем 29 января двое мужчин затеяли драку в ЖК «Черёмушки». Как сообщили очевидцы, никто из прохожих не решился разнять сибиряков. Видео инцидента опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

— Средь белого дня двое мужчин затеяли драку возле дома по адресу Сержанта Коротаева, 7. Несколько людей проходили мимо, но не стали их разнимать, пока отважный мужчина не вышел из дома и не разогнал драчунов, — написал автор поста.

По словам очевидцев, причина конфликта осталась неизвестна. Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по поводу инцидента. В ведомстве пояснили, что сообщений в полицию по данному факту не поступало.

Ранее в Новосибирске около баров на Вокзальной магистрали, 16 произошла потасовка. Один из участников драки достал нож.

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