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Вышел из «Мерседеса» и начал стрелять: телеграм-канал опубликовал видео разборок с пистолетом на Большевичке

Между компаниями произошел конфликт на дороге

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Между автомобилистами произошел конфликт

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В телеграм-канале «АСТ-54 Black» появилось видео, как неизвестный выходит из автомобиля «Мерседес» и, по словам очевидцев, стреляет. Разборки между автомобилистами произошли в Новосибирске на улице Большевистская.

На кадрах видно, что около обочины припарковано два автомобиля. Вероятно, из машин вышла компания людей, которая, по словам очевидцев, устроила разборки с пистолетом. Между компаниями произошла потасовка из-за которой один человек оказался на снегу.

— Они уже всех повалили, — сообщает очевидец.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На виде компании бурно выясняют отношения, а после один из мужчин якобы стреляет из пистолета. После разборок автомобиль «Мерседес» начинает уезжать.

НГС обратился в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в полиции уточняют информацию.

В начале декабря на Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами. После инцидента полиция возбудила уголовное дело, а одного из пострадавших доставили в больницу.

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