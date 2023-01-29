Вышел из «Мерседеса» и начал стрелять: телеграм-канал опубликовал видео разборок с пистолетом на Большевичке

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» появилось видео, как неизвестный выходит из автомобиля «Мерседес» и, по словам очевидцев, стреляет. Разборки между автомобилистами произошли в Новосибирске на улице Большевистская.
На кадрах видно, что около обочины припарковано два автомобиля. Вероятно, из машин вышла компания людей, которая, по словам очевидцев, устроила разборки с пистолетом. Между компаниями произошла потасовка из-за которой один человек оказался на снегу.
— Они уже всех повалили, — сообщает очевидец.
На виде компании бурно выясняют отношения, а после один из мужчин якобы стреляет из пистолета. После разборок автомобиль «Мерседес» начинает уезжать.
НГС обратился в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в полиции уточняют информацию.
В начале декабря на Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами. После инцидента полиция возбудила уголовное дело, а одного из пострадавших доставили в больницу.