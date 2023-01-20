Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме в Кузбассе

Следственное управление СК по Кузбассу возбудило дело после вечернего пожара в частном доме в Ленинск-Кузнецком округе. Во время происшествия погибли трое малолетних детей и присматривающая за ними женщина, передает NGS42.RU.
Кадры с места трагедии в пятницу, 20 января, публикует пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что пожар произошел около 18:30, во время ликвидации горения спасателями были найдены четыре тела. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следствие уточняет, что мать детей оставила их знакомой, чтобы она за ними присмотрела, пока она сама будет на работе. Причины смерти погибших и возгорания выяснит пожарно-техническая и медицинские экспертизы.
О пожаре, произошедшем в доме на двух хозяев, и гибели людей накануне вечером NGS42.RU сообщал источник в силовых структурах области. Сам факт пожара прокомментировали в главке МЧС по Кузбассу.
В начале января в Новосибирске возбудили уголовное дело на мать двух детей, которые погибли в пожаре в Первомайском районе.