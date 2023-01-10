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В Новосибирске возбудили уголовное дело на мать двух малышей, погибших в пожаре

В день трагедии малыши были дома одни

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Трагедия произошла 20 декабря 2022 года

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В Новосибирске возбудили уголовное дело на мать двух малышей, которые погибли в пожаре в Первомайском районе.

— Первомайский отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении матери двух малолетних детей, погибших 20 декабря прошлого года в результате пожара в доме по улице Грунтовой, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Два ребенка возрастом 1 и 2 года погибли в пожаре в Первомайском районе из-за отравления угарным газом. В день трагедии малыши были дома одни.

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