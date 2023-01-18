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«Прицельные выстрелы по колесам»: погоня за неадекватным водителем на Чуйском тракте попала на видео

За рулем «Киа» был нетрезвый житель Новосибирска

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Сотрудники ГИБДД требовали остановить машину, но водитель их не слушал

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На Чуйском тракте в Новосибирской области сотрудники ГИБДД задержали неадекватного водителя. Им пришлось открыть стрельбу по колесам, чтобы мужчина остановил автомобиль.

Инцидент произошел в Черепановском районе в начале января. Водитель двигался на автомобиле «Киа», грубо нарушая правила дорожного движения. Госавтоинспекторы заметили его и потребовали остановить машину. После этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

— Действуя в соответствии с законом «О полиции», один из сотрудников произвел предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные выстрелы по колесам транспортного средства. Автомобиль был остановлен. Водитель задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее комментарий опубликован на сайте МВД РФ.

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Водителя арестовали на 10 суток

Видео: МВД России

Выяснилось, что за рулем «Киа» был нетрезвый 39-летний житель Новосибирска. В отношении него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требований об остановке и неповиновение законному требованию сотрудника полиции (12.8, 12.25, 19.3 КоАП РФ). Автомобиль поместили на спецстоянку.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста. Также суд рассмотрит вопрос о назначении штрафа и лишении права управления.

Сегодня, 18 января, НГС писал о том, что в Новосибирске на видео попал дорожный конфликт со стрельбой. Теперь полиция разыскивает участников и свидетелей инцидента.

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