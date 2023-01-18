«Оп-па, с пистолетом!..» — дорожный конфликт со стрельбой попал на видео в Новосибирске

Утром, 18 января, в Новосибирске на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова случился дорожный конфликт со стрельбой. Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора одного из участников движения.
На видео двое водителей выходят из машины, после чего один поднимает руку вверх, и раздается звук, напоминающий хлопок:
— Оп-па, с пистолетом!.. — комментирует за кадром происходящее автор записи.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что полицейские уже разбираются в обстоятельствах конфликта:
— По факту дорожного конфликта в Октябрьском районе, запечатленного на видеозаписи, сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются его участники, а также обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.
Ранее НГС писал о том, что Железнодорожный районный суд поставил точку в деле о дорожном конфликте, который закончился избиением саперной лопаткой. Агрессор утверждал, что защищался, но в итоге его признали виновным.