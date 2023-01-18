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На Морском проспекте столкнулись 5 машин — 4 человека оказались в больнице

Среди пострадавших — две 12-летние девочки

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Авария произошла вчера вечером

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Вечером 17 января в Советском районе столкнулись 5 машин. Пострадали 4 человека, в том числе 12-летние девочки.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло в 17:50 около дома на Морском проспекте, 28.

Столкнулись «Лада-Ларгус», «Хонда-Фит», «Киа-Рио», «Хонда-Цивик» и «Шкода-Рапид».

— В результате ДТП пострадали — два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Хонда-Фит» — девочки 2011 года рождения, водитель автомобиля «Хонда-Фит» — женщина 1980 года рождения и водитель автомобиля «Киа-Рио» — женщина 1972 года рождения, — рассказали в ГАИ.

Всех пострадавших увезли в больницу с разными травмами.

Сотрудники автоинспекции возбудили административное дело.

Авария случилась на пересечении Морского проспекта и Золотодолинской

Авария случилась на пересечении Морского проспекта и Золотодолинской

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Пострадали 4 человека

Пострадали 4 человека

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Вечером 15 января под Новосибирском произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. В общественном транспорте находились 30 пассажиров, пострадала 73-летняя женщина.

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