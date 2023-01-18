На Морском проспекте столкнулись 5 машин — 4 человека оказались в больнице

Вечером 17 января в Советском районе столкнулись 5 машин. Пострадали 4 человека, в том числе
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло в 17:50 около дома на Морском проспекте, 28.
Столкнулись «Лада-Ларгус», «Хонда-Фит», «Киа-Рио», «Хонда-Цивик» и «Шкода-Рапид».
— В результате ДТП пострадали — два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Хонда-Фит» — девочки 2011 года рождения, водитель автомобиля «Хонда-Фит» — женщина 1980 года рождения и водитель автомобиля «Киа-Рио» — женщина 1972 года рождения, — рассказали в ГАИ.
Всех пострадавших увезли в больницу с разными травмами.
Сотрудники автоинспекции возбудили административное дело.
Вечером 15 января под Новосибирском произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. В общественном транспорте находились 30 пассажиров, пострадала