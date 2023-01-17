Что известно о четверых россиянах, погибших в авиакатастрофе в Непале: главное

Ростовчанка Виктория, ее муж Виктор и его брат Юрий, а также беременная 33-летняя москвичка Елена Бандуро
погибли при крушении самолета в Непале. Перед роковым полетом ростовчанка опубликовала фотографию — снимок у пассажирского трапа. 161.RU рассказывает, что известно о трагедии.
Выживших нет
Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января у города Покхара. На борту было 72 человека — 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди них 15 иностранцев, в частности, граждане Австралии, Франции, Аргентины, Индии, Южной Кореи, Ирландии.
Представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа не подтвердил ТАСС информацию о выживших. Власти Непала приостановили поисково-спасательную операцию на месте авиакатастрофы. Найдены тела 68 человек, остальных продолжат искать завтра.
Среди жертв — четверо россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на посла РФ в Непале Алексея Новикова. Одна из погибших —
Близкие и родные девушки до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых. Они уверены, что всё произошедшее — ошибка, ведь Лена, как они говорят, была суперчеловеком.
— Надеюсь, что это путаница какая-то. Ленка — суперчеловек. Этого не могло произойти, она жива, — рассказал друг Елены Олег Вокалов.
Трое других — ростовчане, которые прилетели в Непал на днях. Утром 15 января они вылетели из Катманду в город Покхара: Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и, как пишет Mash, его троюродный брат Юрий. Скорее всего, полет россиян в Непал не был связан с восхождением на Эверест, из-за чего туристы чаще всего отправляются в эту страну. Сейчас там не сезон для этого. Впрочем, это уже и не столь важно...
О погибших
Ростовчанке Виктории Алтуниной было 34 года. Перед самым вылетом она оставила комментарий в телеграм-канале о жизни в Непале: «Как раз сейчас полетим в Покхару». Позже подписчики канала, шокированные новостью о крушении самолета, обращались к Виктории с просьбой дать о себе знать.
Знакомый предпринимателя Виктора, попросивший об анонимности, в беседе с корреспондентом 161.RU сказал, что
— Вика выполняла функции редактора сайта, я была шеф-редактором телестудии. Мы следили за жизнью друг друга благодаря соцсетям. Я интересовалась ее путешествием на Гоа, переписывались. Скорблю и выражаю соболезнования близким.
На официальном сайте ДГТУ размещена информация о том, что Виктория Алтунина — документовед на кафедре дефектологии и инклюзивного образования ДГТУ. Раньше она работала в РИНХе, была старшим преподавателем русского языка и культуры речи. Также Алтунина преподавала в колледже ростовского филиала РПА Минюста России.
Виктория и Виктор поженились в 2018 году. На своих страницах в соцсетях девушка увлеченно рассказывала о своих путешествиях.
Последний ее пост был посвящен традициям Непала и Кумари — живому индуистскому божеству.
— Мне повезло, и я увидела богиню Кумари! Она одета во всё красивое, волосы убраны в хвост, а на лице легкий макияж с верными стрелками. <...> Представляю, как сложно адаптироваться в быту, если раньше твои ноги целовал сам король! — написала Виктория.
Москвичка Елена Бадуро в 2012 году окончила факультет информатики и систем управления МГТУ им. Баумана. Близкие и знакомые девушки вспоминают ее как творческого человека. Пару месяцев назад Елена вышла замуж, она путешествовала вместе с мужем, активно увлекалась спортом: ходила на йогу, плавала, каталась на серфе, ходила в походы в горы. По словам близких, путешественница ждала ребенка.
Масштаб трагедии
По числу жертв крушение самолета в Непале — крупнейшее в мире с 21 марта 2022 года. Тогда в результате падения лайнера Boeing 737–800 на юге Китая погибли 132 человека.
Также это крупнейшая авиакатастрофа на территории Непала за последние 30 лет. Тогда южнее Катманду врезался в гору пассажирский самолет Airbus A300, погибли 167 человек.
По предварительной версии, 15 января пилот направил лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт. Об этом пишет новостной портал Online Khabar со ссылкой на очевидцев. Официально причины произошедшего пока не назывались.
Международный аэропорт в Покхаре закрыли после катастрофы. В Непале 16 января объявили днем траура.
Между тем, стало известно, что российские сыщики намерены расследовать обстоятельства авиакатастрофы в Непале, унесшей жизни четверых россиян. Соответствующую информацию представили в ЗМСУ СК РФ на транспорте.
Известно, что ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Отправятся ли московские сыщики непосредственно в Непал — неясно, однако в СК уточнили, что взаимодействуют с российским МИД.