Что известно о четверых россиянах, погибших в авиакатастрофе в Непале: главное

Среди жертв — четверо россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на посла РФ в Непале Алексея Новикова. Одна из погибших — 33-летняя москвичка Елена Бандуро. Известно, что Елена была в положении. О ней MSK1.RU рассказали друзья и близкие.



Близкие и родные девушки до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых. Они уверены, что всё произошедшее — ошибка, ведь Лена, как они говорят, была суперчеловеком.



— Надеюсь, что это путаница какая-то. Ленка — суперчеловек. Этого не могло произойти, она жива, — рассказал друг Елены Олег Вокалов.

