Увезли в Пашино и высадили — что объяснил новосибирец, которого под камерами похитили налетчики в масках

По словам источника НГС, видео в интернете внимательно изучили сотрудники районного отдела полиции и передали информацию в Следственный комитет. Следователи в свою очередь 15 января возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ «О похищении человека группой лиц с применением насилия и оружия». Потерпевшего нашли, он дал пояснения.



Мужчина рассказал, что был судим за грабеж. На минувших выходных он гостил у знакомой на улице Охотской. Когда собрался ехать домой, у входа на территорию дома к нему подъехал автомобиль. Из машины «вышли» два его знакомых (один судим за грабеж, второй — за разбой) и два незнакомца (один судим за разбой и вымогательство, второй — не судим). Всем в пределах 19 лет — 21 года.

