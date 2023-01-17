Увезли в Пашино и высадили — что объяснил новосибирец, которого под камерами похитили налетчики в масках

20-летний новосибирец рассказал силовикам о потасовке с четырьмя мужчинами, в результате которой его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Детали опроса редакции НГС передал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел
По словам источника НГС, видео в интернете внимательно изучили сотрудники районного отдела полиции и передали информацию в Следственный комитет. Следователи в свою очередь
Мужчина рассказал, что был судим за грабеж. На минувших выходных он гостил у знакомой на улице Охотской. Когда собрался ехать домой, у входа на территорию дома к нему подъехал автомобиль. Из машины «вышли» два его знакомых (один судим за грабеж, второй — за разбой) и два незнакомца (один судим за разбой и вымогательство, второй — не судим). Всем в пределах 19 лет — 21 года.
— Между четырьмя парнями и похищенным из-за ранее имевшегося конфликта произошла драка, в ходе которой похищенного повалили на землю, при падении на землю он услышал звук трех выстрелов. Потом ему предложили сесть в автомобиль, он согласился, ему помогли подняться и сесть в автомобиль. Якобы его насильно никто не принуждал, — пояснил источник.
Молодой человек добавил, что в пути ему удалось урегулировать конфликт с нападавшими, в районе Пашино он попросил остановить машину, вышел и отправился домой в ЖК «Дивногорский».
— По факту нанесения побоев потерпевший претензий не имеет, каких-либо разбирательств не желает, от заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался, — добавил источник редакции.
Расследование дела продолжается.
Вечером