СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 68.29
eur 73.83
Тема дняПрокуратуре не понравились документы мэрии
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Увезли в Пашино и высадили — что объяснил новосибирец, которого под камерами похитили налетчики в масках

Похищенный отказывается называть себя потерпевшим

4 924

Похищение попало в объектив камеры наблюдения

Поделиться

20-летний новосибирец рассказал силовикам о потасовке с четырьмя мужчинами, в результате которой его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Детали опроса редакции НГС передал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 января около полудня возле дома № 88 по улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска. Две камеры наблюдения зафиксировали, как к двум мужчинам подъезжает белый Mitsubishi Lancer, из него выбегают четыре человека и налетают на них с кулаками. Затем одну из жертв избиения волоком затаскивают в салон, и машина трогается с места. Запись инцидента была опубликована в Сети.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

По словам источника НГС, видео в интернете внимательно изучили сотрудники районного отдела полиции и передали информацию в Следственный комитет. Следователи в свою очередь 15 января возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ «О похищении человека группой лиц с применением насилия и оружия». Потерпевшего нашли, он дал пояснения.

Мужчина рассказал, что был судим за грабеж. На минувших выходных он гостил у знакомой на улице Охотской. Когда собрался ехать домой, у входа на территорию дома к нему подъехал автомобиль. Из машины «вышли» два его знакомых (один судим за грабеж, второй — за разбой) и два незнакомца (один судим за разбой и вымогательство, второй — не судим). Всем в пределах 19 лет — 21 года.

— Между четырьмя парнями и похищенным из-за ранее имевшегося конфликта произошла драка, в ходе которой похищенного повалили на землю, при падении на землю он услышал звук трех выстрелов. Потом ему предложили сесть в автомобиль, он согласился, ему помогли подняться и сесть в автомобиль. Якобы его насильно никто не принуждал, — пояснил источник.

Молодой человек добавил, что в пути ему удалось урегулировать конфликт с нападавшими, в районе Пашино он попросил остановить машину, вышел и отправился домой в ЖК «Дивногорский».

— По факту нанесения побоев потерпевший претензий не имеет, каких-либо разбирательств не желает, от заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался, — добавил источник редакции.

Расследование дела продолжается.

Вечером 14 января «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник сообщила, что нападавшие были задержаны в районе ЖК «Дивногорский». Источник НГС эту информацию не подтвердил. По его словам, на данный момент налетчики находятся в розыске.

По теме

НалетчикиПолицияПохитили человекаВидео похищенияУвезли в неизвестном направлении
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ10
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter