СМИ сообщили о задержании подозреваемых в похищении человека в Новосибирске

Вечером 14 января стало известно о задержании подозреваемых в похищении человека в Заельцовском районе Новосибирска.
— Похитителей задержали в районе ЖК «Дивногорский», — передает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.
Журналисту НГС в пресс-службе регионального МВД эту информацию пока не подтвердили.
Напомним, инцидент произошел 14 января. Четыре человека в масках на белом седане Mitsubishi Lancer подъехали к двум мужчинам, которые стояли на улице Охотской. Неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в салон машины и увезли в неизвестном направлении. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.