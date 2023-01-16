Две машины скорой помощи застряли в снегу в Кузбассе

В Кемеровской области машины скорой помощи в городе Березовский застряли в снегу, где, по словам местных жителей, долгое время не чистили проезжую часть. В пресс-службе мэрии порталу NGS42.RU в понедельник,
— Инцидент произошел на прошлой неделе, в субботу, в скором времени дорогу очистят, — сообщили в администрации города.
В пресс-службе Минздрава Кемеровской области NGS42.RU сообщили, что прокомментируют ситуацию после запроса, который был направлен, но на момент публикации ответа мы не получили.
Сегодня утром в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как на улице Красная Горка стоит застрявшая в снегу машина скорой помощи, а вторая, которая ехала ее вызволять из снежного плена, также застряла на подъеме.
Местные жители пишут, что с прошлого года дорогу не чистили, а вызволять транспорт пришлось горожанам своими силами. Кроме того, снежные заносы якобы стали причиной сбоя поставок продуктов в магазин.
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