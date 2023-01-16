СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 67.57
eur 73.11
Тема дняКонфликт из-за перекрытого проезда во дворе
Все новости
Все новости

Две машины скорой помощи застряли в снегу в Кузбассе

Минздрав пока не комментирует ситуацию

811

Медицинские автомобили забуксовали из-за нечищенных дорог

Поделиться

В Кемеровской области машины скорой помощи в городе Березовский застряли в снегу, где, по словам местных жителей, долгое время не чистили проезжую часть. В пресс-службе мэрии порталу NGS42.RU в понедельник, 16 января, сообщили, что в ближайшее время улицу приведут в порядок.

— Инцидент произошел на прошлой неделе, в субботу, в скором времени дорогу очистят, — сообщили в администрации города.

В пресс-службе Минздрава Кемеровской области NGS42.RU сообщили, что прокомментируют ситуацию после запроса, который был направлен, но на момент публикации ответа мы не получили.

Сегодня утром в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как на улице Красная Горка стоит застрявшая в снегу машина скорой помощи, а вторая, которая ехала ее вызволять из снежного плена, также застряла на подъеме.

Местные жители пишут, что с прошлого года дорогу не чистили, а вызволять транспорт пришлось горожанам своими силами. Кроме того, снежные заносы якобы стали причиной сбоя поставок продуктов в магазин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Кузбасс»

На прошлой неделе в Новосибирске в снегу застрял автобус № 5 — НГС публиковал видео, где он буксует в снежной каше.

КузбассМашина скоройСнегСнежные заносыСкораяМашина застряла
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter