Как десятки мобилизованных погибли в новогоднюю ночь — подробности трагедии в Макеевке

В Самарской области хоронят мобилизованных, погибших в Макеевке в ночь на 1 января 2023 года. В новогодние каникулы эта трагедия потрясла всю страну — в первые минуты нового года ВСУ нанесли удар по пунктам временной дислокации российских военных. Как позже заявили в Минобороны, этому поспособствовало массовое использование мобильных телефонов — мобилизованные одновременно начали звонить родным и близким, чтобы поздравить их с праздником.
Что известно про погибших и выживших? Наши коллеги из 63.RU собирали в одном видео всю информацию о случившемся. Смотрите видеосюжет чуть выше.
Через несколько суток после трагедии прошел траурный митинг по погибшим. С пронзительной речью перед участниками мероприятия выступила супруга командующего второй гвардейской армией, штаб которой находится в Самаре, Екатерина Колотовкина. Потом жена генерала призналась, что после этой речи ее атаковали боты в интернете.
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По официальным данным властей, в Макеевке погибли 89 человек. Выживших бойцов, получивших ранения, привезли в родной регион. Один из них рассказал родным, как всё было во время обстрела. Почитайте его рассказ.