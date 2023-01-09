Появилось новое видео нападения маламута на новосибирского мальчика: с чего всё началось

Момент нападения собаки на 8-летнего ребенка в поселке Кольцово сняла камера видеонаблюдения. По словам дяди мальчика Александра, маламут несколько минут терзал школьника, прежде чем прохожие оттащили животное, вызвали скорую.
— Так получилось, что во время нападения племянник упал в яму в сугробе и проезжающие машины не видели, что именно происходит. Маламут несколько минут трепал мальчика. Затем он кое-как залез на сугроб и позвал на помощь, — пояснил мужчина.
По словам Александра, на ребенке была толстая шапка и балаклава, которые смягчили укусы. Однако это не спасло мальчика от травм, как отметил мужчина, на открытых частях лица собака сорвала кожу, мальчику провели операцию.
Напомним, инцидент произошел 9 января в наукограде Кольцово. Собака напала на мальчика, когда тот возвращался один домой из школы. Ребенка от разъяренной собаки отбили прохожие. После инцидента Прокуратура и СК начали проверку.