Парень познакомился с сексуальной красоткой и потерял 44 тысячи. Раскрываем схему «развода»

Екатеринбуржец попытался сходить на свидание, но потерял 44,3 тысячи рублей. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как его обманули.



Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) нашел Карину (имя вряд ли настоящее) в приложении для свиданий. Девушка писала, что ей 28 лет, она не замужем и «открыта для новых знакомств». Андрей познакомился — и поначалу всё шло замечательно.