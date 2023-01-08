Парень познакомился с сексуальной красоткой и потерял 44 тысячи. Раскрываем схему «развода»

Екатеринбуржец попытался сходить на свидание, но потерял 44,3 тысячи рублей. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как его обманули.
Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) нашел Карину (имя вряд ли настоящее) в приложении для свиданий. Девушка писала, что ей 28 лет, она не замужем и «открыта для новых знакомств». Андрей познакомился — и поначалу всё шло замечательно.
Карина быстро перевела разговор в Telegram. Она объяснила, что работает визажистом и бровистом, шутила и поддерживала диалог — а через пару дней предложила вместе сходить на StandUp-шоу. Она даже предупредила, что сама заплатит за свои билеты — но Андрей решил побыть джентльменом. Он настоял, что заплатит за девушку, и получил от нее ссылку на сайт по продаже билетов.
Мужчина оплатил билеты, и тут начались проблемы. Деньги почему-то сняли в двойном размере: вместо 7,2 тысячи рублей с карты исчезли 14,4 тысячи. Он пожаловался на это Карине, и та посоветовала ему обратиться в техподдержку.
Андрей так и сделал, но быстро об этом пожалел. «Сотрудник службы поддержки» извинился перед ним и пообещал вернуть деньги. А еще — объяснил, что для возврата средств у него на счете должны лежать те же 14,4 тысячи (якобы эти деньги заморозятся в качестве некоего «гаранта», а потом вернутся).
На балансе у мужчины было только 5,6 тысячи — однако он пополнил счет до нужной суммы и сообщил об этом «техподдержке». Сотрудник скинул ему «персональную ссылку на возврат». В итоге 14,4 тысячи с него сняли снова.
Андрей возмутился, и «сотрудник» еще раз провернул ту же схему. Андрей надеялся вернуть деньги, так что положил на счет новые 14,4 тысячи. А пройдя по новой ссылке — лишился их тоже.
Также девушка посоветовала ему купить раков — и кинула аккаунт фирмы, которую любит. Так Андрей потерял еще 1,1 тысячи.
Общая сумма потерь от несостоявшегося свидания — 44,3 тысячи рублей. Андрей решил поделиться этой историей, чтобы предупредить о схеме «развода» других екатеринбуржцев.
В УМВД города уже не раз напоминали, что нельзя доверять незнакомцам.
— Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает: не выполняйте указания незнакомцев, особенно связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегайтесь сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником — незамедлительно обращайтесь в полицию, — предупреждают в полиции.
Прочитайте советы, как не стать жертвой мошенников. У людей массово крадут деньги прямо со счетов — без звонков и кодов. Мы рассказывали о том, как работает эта схема.
Прочитайте также смешную переписку с мошенником. Тот оказался не прочь поболтать о своей работе.