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На трассе под Новосибирском автомобиль снес группу пешеходов на обочине

Люди остановились и вышли из автомобилей, чтобы помочь в другом ДТП

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Пешеходы не успели отбежать от летящего на них автомобиля

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Вечером 2 января на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло несколько ДТП — в одном из них автомобиль врезался в четверых людей.

Как сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», непосредственно перед попавшим на видео ДТП еще два автомобиля вылетели с трассы на том же месте, и проезжавшие мимо автомобили остановились, чтобы им помочь.

— Сначала вытянули 1 машину, а при начале оказания помощи второму автомобилю произошло вот это, — цитирует паблик очевидца.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Момент столкновения с пешеходами попал на запись видеорегистратора

Видео: «АСТ-54»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, водитель сбившей пешеходов Honda Fit не справилась с управлением.

— В результате ДТП мужчина 1957 года рождения и женщина 1983 года рождения получили различные травмы и госпитализированы в районную больницу. Двум пешеходам госпитализация не понадобилась, были осмотрены врачами, — сообщили в полиции.

Утром в тот же день в Новосибирске автомобиль сбил пенсионерку — женщина от полученных травм скончалась.

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