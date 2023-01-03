На трассе под Новосибирском автомобиль снес группу пешеходов на обочине

Вечером 2 января на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло несколько ДТП — в одном из них автомобиль врезался в четверых людей.



Как сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», непосредственно перед попавшим на видео ДТП еще два автомобиля вылетели с трассы на том же месте, и проезжавшие мимо автомобили остановились, чтобы им помочь.

