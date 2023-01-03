На трассе под Новосибирском автомобиль снес группу пешеходов на обочине

Вечером 2 января на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло несколько ДТП — в одном из них автомобиль врезался в четверых людей.
Как сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», непосредственно перед попавшим на видео ДТП еще два автомобиля вылетели с трассы на том же месте, и проезжавшие мимо автомобили остановились, чтобы им помочь.
— Сначала вытянули 1 машину, а при начале оказания помощи второму автомобилю произошло вот это, — цитирует паблик очевидца.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, водитель сбившей пешеходов Honda Fit не справилась с управлением.
— В результате ДТП мужчина 1957 года рождения и женщина 1983 года рождения получили различные травмы и госпитализированы в районную больницу. Двум пешеходам госпитализация не понадобилась, были осмотрены врачами, — сообщили в полиции.
Утром в тот же день в Новосибирске автомобиль сбил пенсионерку — женщина от полученных травм скончалась.